Antigua y Barbuda muestra preocupación por incremento de casos de VIH en el país

"Todo el mundo estaba en camino de llegar a cero. Entonces llegó la Covid-19 y retrasó todo unos 10 años. La gente tenía dificultades para acceder al tratamiento, los países estaban cerrados o parcialmente cerrados, y muchos estaban en casa, aburridos y más expuestos", declaró Delcora Williams, directora del Programa Nacional contra el Sida de Antigua y Barbuda, reportaron medios locales.

Williams precisó que el incremento de los casos es más evidente entre los adolescentes de entre 15 y 19 años, así como entre los adultos jóvenes de entre 24 y 48 años.

Las cifras preliminares indican que hay aproximadamente 1.500 casos acumulados de VIH en Antigua y Barbuda y de ellos, más de 400 personas han fallecido y 600 cuentan con acceso a atención y tratamiento.

"Esto es muy preocupante. Cuanto más joven se es cuando se da positivo, más negativo es el impacto en los años más productivos", dijo Williams, incitando a practicar sexo con protección.

"Algunos dicen lo que creen que quieres oír para poder tener relaciones sexuales sin protección", remarcó la directora del programa contra el VIH de Antigua y Barbuda.

En Antigua y Barbuda, las personas pueden consentir legalmente mantener relaciones sexuales a los 16 años, pero siguen necesitando un adulto para acceder a preservativos, pruebas del VIH y otros servicios sanitarios.

"Eso debe cambiar. Si se le dice a un joven que puede mantener relaciones sexuales a los 16 años, también debería poder protegerse a los 16 años", sentenció Williams.