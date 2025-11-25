Argentina presenta nueva Agencia Nacional de Migraciones con foco en el control fronterizo

"Unificamos el control migratorio y la seguridad interior en una sola estructura operativa: una nueva Agencia con poder de policía, inteligencia criminal y presencia efectiva en cada frontera", expresó el Ministerio de Seguridad Nacional a través de una publicación en la red social X.

"Más control, más coordinación y cero margen para el delito transnacional y la inmigración ilegal", agregó el texto, al anunciar una medida que se enmarca en el endurecimiento de la política migratoria argentina por parte del Ejecutivo de Milei.

El comunicado precisó además que la creación de esta agencia en el seno del Ministerio de Seguridad "fortalece el control migratorio y la seguridad interior mediante una estructura unificada, interoperable y operativamente coordinada, capaz de enfrentar el delito transnacional con mayor eficacia e inteligencia criminal".

El organismo reemplaza a la extinta Dirección Nacional de Migraciones, que operaba bajo la órbita del Ministerio del Interior.

La ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, presentó este martes la agencia en compañía de Alejandra Oliva, quien la reemplazará en el cargo cuando esta asuma su banca como senadora nacional el próximo 10 de diciembre.

Bullrich describió el nuevo organismo como "una nueva forma de administrar las migraciones, más integral" y destacó que contará con la colaboración de todas las provincias del país.

Oliva, por su parte, consideró que la agencia permitirá "un abordaje mucho más efectivo" del crimen organizado, que dijo "no reconoce fronteras, no reconoce jurisdicciones".

Milei, por su parte, compartió este martes un mensaje en X de La Derecha Diario que hacía referencia al nuevo organismo como "el ICE argentino", en referencia al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos.

En mayo de este año, el Ejecutivo anunció reformas al régimen migratorio argentino, que incluyen restricciones más severas para obtener la residencia, el fin de la gratuidad de atención médica para extranjeros en los hospitales públicos y la implementación de un arancel para estudiantes extranjeros no residentes.