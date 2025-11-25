Argentina y Brasil celebran 40 años de cooperación en política nuclear

La cancillería brasileña informó sobre esa reunión en un comunicado oficial, en el cual dijo que "fueron intercambiadas informaciones sobre los respectivos programas nucleares, así como otros asuntos relativos a la cooperación en los ámbitos bilateral y multilateral en esa área".

En 1985, ambos países firmaron una declaración sobre Política Nuclear que acabó con años de desconfianza mutua y con sospechas de que uno u otro desarrollaban en secreto armamentos atómicos que eventualmente podrían ser usados en una hipotética guerra entre las dos naciones.

Esa declaración estableció las bases de programas de cooperación que se mantienen hasta hoy y dieron lugar a una comisión bilateral que rige todo lo relativo a los materiales nucleares, que en ambos países son utilizados solamente con fines pacíficos.

El inicio de la cooperación nuclear entre Argentina y Brasil también es considerado como el principio del camino que, superadas las desconfianzas mutuas, llevó a la creación del Mercado Común del Sur (Mercosur), fundado en 1991 por ambos países, junto con Uruguay y Paraguay y que hoy tiene a Bolivia en proceso de adhesión.

