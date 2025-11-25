Barrick pagará 430 millones de dólares a Mali para resolver disputa de minas, según medios

Barrick anunció este lunes que había llegado a un acuerdo con las autoridades malienses que ponía fin a todas las disputas legales, aunque no indicó los detalles financieros. Mali reclamaba unos 400 millones de dólares en impuestos no pagados, disputa que la empresa negaba.

La empresa canadiense, uno de los mayores productores de oro del mundo, afirmó en un comunicado que el Gobierno de la República de Mali aceptó retirar todos los cargos contra la compañía, sus filiales y empleados.

Además, se iniciarían los pasos legales para liberar a cuatro empleados de Barrick detenidos en el país.

El control de las minas Loulo y Gounkoto, que representan alrededor del 15 % de la producción de oro de Barrick, será devuelto a la compañía.

"Como resultado del acuerdo, las subsidiarias de Barrick retirarán las solicitudes de arbitraje actualmente pendientes en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones" del Banco Mundial, añadió la empresa canadiense.

En junio de este año, Barrick perdió el control del complejo minero formado por las minas Loulo y Gounkoto tras la decisión de un tribunal maliense de ceder las operaciones al Gobierno del país.

Mali posee el 20 % de las minas, mientras que Barrick tiene el 80 % restante.

Tras el anuncio el lunes, las acciones de Barrick ganaron un 8,5 % en el mercado de Toronto y cerraron la jornada a 55,93 dólares canadienses (39,63 dólares estadounidenses). Este martes, las acciones de Barrick abrieron con una pérdida inicial de un 0,9 %.