Bruselas registra una iniciativa ciudadana que exige la suspensión del acuerdo con Israel

La Comisión indicó en un comunicado que, tras un análisis jurídico exhaustivo de su admisibilidad, consideró que la iniciativa "cumple las condiciones formales establecidas en el reglamento sobre las ICE.

No obstante, precisó que no ha analizado el fondo de la propuesta en esta fase, y recordó que el registro "no influye en la decisión final de la Comisión sobre su fondo ni en ninguna posible acción que pueda emprender".

La Comisión solo tomará una decisión sobre la iniciativa si se recogen al menos un millón de firmas de ciudadanos de la UE.

Tras el registro de hoy, los organizadores disponen de seis meses para iniciar el periodo de recogida de firmas, que durará 12 meses.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Si una ICE recibe al menos un millón de declaraciones de apoyo durante ese tiempo, con un número mínimo alcanzado en al menos siete Estados miembros, la Comisión está obligada a reaccionar y decidir qué medidas tomará, si las hay, en respuesta a la iniciativa, y justificando su decisión.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La iniciativa ciudadana europea se introdujo con el Tratado de Lisboa como una herramienta para establecer la agenda en manos de los ciudadanos, y se puso en marcha oficialmente en abril de 2012.

Una vez registrada formalmente, una ICE permite a un millón de ciudadanos de al menos siete Estados miembros de la UE invitar a la Comisión Europea a proponer actos jurídicos en ámbitos en los que tiene competencia para actuar.

Las condiciones de admisibilidad indican que la acción propuesta no debe quedar manifiestamente fuera del ámbito de competencias de la Comisión para presentar una propuesta de acto jurídico; no debe ser manifiestamente abusiva, frívola o vejatoria, y no debe ser contraria a los valores de la Unión.

Desde el inicio de la iniciativa ciudadana europea, la Comisión ha registrado un total de 123 de ellas.

El contenido de la iniciativa solo expresa las opiniones de los organizadores y no puede considerarse en modo alguno como reflejo de las opiniones de la Comisión, recordó el Ejecutivo comunitario.

El Consejo de la UE y la Comisión están analizando la posibilidad de suspender las disposiciones comerciales del mencionado acuerdo ante la actuación de Israel en la Franja de Gaza, tras concluir en un informe que ese país podía estar vulnerando los derechos humanos allí.