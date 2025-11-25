China une a varios turoperadores estatales para crear la mayor flota de cruceros de Asia

La operación unirá las operaciones de cruceros de cuatro empresas estatales, con una flota que, según el portal de noticias económicas Yicai, contará con "supercruceros de lujo" como el Adora Magic City o el Nanhai Dream.

Los cuatro turoperadores poseen actualmente cinco cruceros con una capacidad combinada superior a 16.000 pasajeros, con lo que Huaxia superaría a la japonesa NYK Cruises para convertirse en la mayor firma del sector en Asia, todavía más si se tiene en cuenta que está previsto que otro buque, el Adora Flora City, tiene previsto ser fletado el año que viene.

La firma conjunta, Huaxia International Cruise, será la titular de los segmentos de crucero de esas cuatro compañías, aunque otro importante medio económico del país, Caixin, afirma que en la práctica estos seguirán operando de manera independiente y bajo sus propias marcas.

Según un experto citado por Yicai, el sector chino de los cruceros experimentó su "época dorada" entre 2008 y 2017, cuando el gigante asiático se convirtió en el segundo mayor emisor de turistas en esta modalidad, tan solo por detrás de Estados Unidos, con tasas de crecimiento de hasta un 50 % anual.

Ahora, el sector se dirige hacia otro período de expansión, agregó ese analista, favorecido también por las políticas de exención de visado impulsadas por Pekín; en los tres primeros trimestres, los puertos chinos recibieron 344 cruceros, un 17 % más en términos interanuales, con un 28 % más de pasajeros.