Congreso de Perú da primer paso para inhabilitar por diez años a suspendida fiscal general

La inhabilitación contra Espinoza recibió dieciséis votos a favor, cuatro en contra y dos abstenciones, y ahora debe pasar al pleno del Congreso para ser ratificada y, eventualmente, ejecutada.

Al conocer la decisión de los legisladores, Espinoza declaró a la prensa que "el Congreso lo que quiere es deshacerse de mí" y anticipó que la van a escuchar en la sesión del pleno donde se debata esta medida.

"Si ellos quieren seguir vulnerando el estado de derecho, desde ahorita ya estamos en dictadura", manifestó Espinoza.

Esta sanción también incluía a los fiscales supremos Juan Pablo Villena, Pablo Sánchez y Zoraida Ávalos, pero los integrantes de la Comisión Permanente se abstuvieron en estos casos.

Tanto Espinoza, como sus colegas en la Fiscalía, son acusados por haber seguido haciendo investigaciones preliminares contra altos funcionarios del Estado, como la exmandataria Dina Boluarte y sus ministros, a pesar de una ley aprobada por el Parlamento que le otorgaba esa facultad a la Policía Nacional.

Además, el Parlamento les atribuye a los imputados los presuntos delitos de usurpación de función pública, abuso de autoridad, prevaricato y falsedad genérica, cargos que pueden ser denunciados ante la Corte Suprema de Justicia.

Delia Espinoza fue fiscal de la Nación (fiscal general) en Perú desde noviembre del año pasado hasta septiembre último y está en medio de un conflicto con las máximas autoridades de la judicatura para retomar el cargo, lo cual refleja la crisis que ha atravesado el Ministerio Público en los últimos años desde la suspensión de la ex fiscal general Patricia Benavides, en mayo de 2024, por presuntamente encabezar una mafia corrupta en esa entidad.