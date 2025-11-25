Diosdado Cabello acusa al Gobierno de EE.UU. de tener "vínculos con el narcotráfico"

"Si alguien tiene vínculos con el narcotráfico es el Gobierno de los Estados Unidos", afirmó Cabello en declaraciones al canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Cabello se pronunció un día después de que el Departamento de Estado confirmara la designación oficial del Cartel de los Soles como grupo terrorista extranjero (FTO), que la Administración de Donald Trump asegura que lidera el presidente Nicolás Maduro junto con altos mandos del Ejército y el Gobierno venezolano, aunque Caracas ha advertido que se trata de un "invento" de Washington.

El funcionario advirtió, por otra parte, que será "aniquilado" quien "ose poner un pie" en su país, que enfrenta, según dijo, un incremento de las "amenazas" de EE.UU., en referencia al despliegue militar norteamericano en aguas cercanas a la nación suramericana.

"Quien ose poner un pie sobre Venezuela será aniquilado por nuestro pueblo, aniquilado es el término que quiero utilizar, porque el suelo venezolano se respeta", advirtió.

En ese sentido, sostuvo que, a "la hora de defender" a Venezuela de quien "trate de hacer algo" en su contra, el país lo hará "con todos los instrumentos que tenga".

El también número dos del chavismo insistió en que el Gobierno estadounidense quiere "robarse los recursos naturales de Venezuela".

La designación del Cartel de los Soles da al Gobierno de Trump herramientas adicionales para aumentar la presión sobre el Gobierno de Maduro.