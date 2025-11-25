Ecuador decomisa 58 kilos de droga en un contenedor que iba a Grecia

En la localidad de Posorja, en la provincia costera del Guayas, la Policía detectó un contenedor sospechoso, por lo que perforó su estructura y encontró la droga, valorada en 1,4 millones de dólares en el mercado norteamericano.

Rodeado por Colombia y Perú, los dos mayores productores mundiales de cocaína, con varios puertos en sus costas y una economía dolarizada, Ecuador se ha convertido en los últimos años en un paso importante para el tráfico de esa droga que se dirige mayormente a Europa y Norteamérica.

De acuerdo con el Ministerio del Interior, entre el 23 de noviembre de 2023 (cuando Daniel Noboa asumió el poder) y ese día del 2025, han destruido 499,16 toneladas de droga decomisada, afectando en millones a la economía de las estructuras criminales.

Desde enero de 2024, Ecuador se encuentra bajo un 'conflicto armado interno' que el presidente, Daniel Noboa, declaró para enfrentar a las bandas de crimen organizado, dedicadas principalmente a delitos como el narcotráfico, a quienes pasó a denominar como "terroristas".

Las organizaciones criminales están detrás de la escalada de violencia que llevó a Ecuador a situarse en 2023 como el país de Latinoamérica con el índice más alto de homicidios, mientras que el 2025 comenzó como el año más violento desde que se tiene registro, con un promedio de aproximadamente un asesinato por hora.

Con 4.619 asesinatos entre enero y junio pasados, Ecuador registró el semestre más violento desde que se tienen registros, según datos del Ministerio del Interior, una tendencia que puede llevar al país a terminar el año con más de 50 homicidios por cada 100.000 habitantes.