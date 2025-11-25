Ecuador dice que el viaje de Daniel Noboa a EE.UU. tuvo carácter "confidencial"

"Estados Unidos es un socio estratégico de Ecuador, no solo para lo comercial, pero también para la seguridad. El Presidente tenía que realizar ese viaje para tener reuniones y su agenda obviamente fue categorizada confidencial", dijo anoche en el programa 'De Lunes a Lunes'.

El funcionario subrayó que "son viajes para estrechar esas relaciones comerciales y de seguridad".

"Nosotros tenemos una guerra interna, un conflicto armado interno con el crimen organizado y ¿quién se beneficia (de) que Ecuador tenga más seguridad?, nuestros socios estratégicos", dijo al referirse a la declaratoria de 'conflicto armado interno' hecha por Noboa en enero de 2024 para combatir a las bandas criminales, a las que pasó a llamar "terroristas".

Noboa viajó a Estados Unidos después del revés que sufrió el 16 de noviembre en las urnas, en las que venció el 'No' en un referéndum y consulta popular sobre cuatro preguntas, una de ellas relacionada con la posibilidad del retorno de bases militares extranjeras a territorio ecuatoriano para apoyar en la lucha contra la inseguridad.

Estados Unidos, que entre 1999 y 2009 tuvo una base militar en Manta (Ecuador), analizaba posibles sitios donde operar nuevamente si ganaba el 'Sí' en esa pregunta.

El decreto en el que Noboa anunciaba que viajaría a EE.UU., entre el 18 y 20 de noviembre no detallaba el propósito del desplazamiento y desde la Presidencia también hubo silencio a los pedidos de periodistas de información sobre la agenda que cumpliría el jefe de Estado.

Noboa viajó a bordo del avión presidencial de Ecuador, desde Quito al aeropuerto de Teterboro, ubicado a 20 kilómetros de Manhattan, el mismo desde donde retornó en la noche del pasado jueves.

Durante su estancia en Estados Unidos, emitió dos decretos que fueron firmados en Washington el miércoles y en Nueva York el jueves, este último para designar como ministra de Gobierno a la asambleísta oficialista Nataly Morillo, tras la renuncia a asumir el cargo del radiodifusor Álvaro Rosero.

Nacido en 1987 en Miami (Estados Unidos), Noboa ha viajado por unas trece ocasiones al país norteamericano desde que fue elegido presidente por primera vez en 2023, tanto para asuntos oficiales como para personales, como cuando su tercer hijo nació a inicios de 2024 también en Miami.