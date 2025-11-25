EEUU exige ante la OEA unas elecciones libres de injerencia política y fraude en Honduras

El proceso electoral está siendo cuestionado por denuncias de fraude entre el oficialismo y la oposición, a raíz de la presunta intromisión de la Fiscalía al abrir investigaciones contra altas autoridades electorales o de la injerencia de las Fuerzas Armadas.

"Me temo que Honduras enfrenta un futuro incierto. Por lo tanto, les insto a que utilicen su voz colectiva para advertir a los funcionarios hondureños sobre las consecuencias de interferir en el proceso electoral", afirmó Landau durante su intervención en una sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA convocada a petición de Estados Unidos.

El 'número dos' del Departamento de Estado dijo que Honduras "ya está en crisis" y exigió que se cumpla la ley.

Según Landau, la Administración de Donald Trump apoya la integridad electoral y alentó, en español, a los hondureños a acudir a las urnas: "Les escuchamos y estamos con ustedes, salgan todos a votar el 30 de noviembre para ser parte del futuro democrático de este país", proclamó Landau.

Por su parte, el embajador de Honduras, Roberto Quesada, negó que en su país se haya violado ninguna ley de cara a las elecciones: "Estamos sorprendidos de que se hiciese un Consejo Permanente cuando no se ha cometido delito", afirmó.

"No se tiene preso a ningún periodista, esas narrativas se las inventan porque ya sabemos que en este internet las fake news juegan con todo", agregó el representante del Gobierno izquierdista de Xiomara Castro.

Además de Estados Unidos, los gobiernos de derecha de Argentina, Ecuador y Paraguay también solicitaron la sesión extraordinaria sobre las elecciones en Honduras.

Los principales aspirantes a suceder a Castro son Rixi Moncada, candidata del izquierdista Libre, y los conservadores Salvador Nasralla, del Partido Liberal, y Nasry Asfura, del Partido Nacional.

El Ministerio Público hondureño y las Fuerzas Armadas son dos de las instituciones más cuestionadas en el actual proceso electoral por amenazas del primero de encarcelar a funcionarios electorales, y por la injerencia de los militares en asuntos que le competen al Consejo Nacional Electoral (CNE).

Marlon Ochoa, consejero del CNE aseguró durante su intervención que en Honduras "habrá elecciones generales a pesar de la conspiración que se ha intentado montar contra el proceso electoral", y recordó que el material electoral ya está listo para su uso.

El embajador colombiano, Luis Vargas, dijo que su país dará "acompañamiento" a la jornada electoral, mientras el representante argentino, Carlos Bernardo, advirtió que en la región "no existe espacio para procesos electorales amañados".