El déficit en cuenta corriente de Brasil aumenta hasta el 3,48 % del PIB en octubre

El déficit interanual en cuenta corriente de la mayor economía de América Latina, sin embargo, se redujo con respecto a septiembre de este año, cuando equivalía al 3,61 % del PIB, y volvió próximo al nivel que tenía en agosto pasado (3,51 % del PIB).

De acuerdo con el emisor, el saldo negativo en la diferencia entre los recursos que Brasil envió al exterior y los que recibió de otros países por comercio, servicios, rentas y transferencias sumó 76.700 millones de dólares entre noviembre de 2024 y octubre de 2025. Entre noviembre de 2023 y octubre de 2024 ese valor era de 57.300 millones de dólares.

Pese al agravamiento en las cuentas externas en el interanual, el déficit en cuenta corriente de Brasil en los diez primeros meses de este año fue de 62.072 millones de dólares, con una caída del 6,2 % frente al mismo período de 20024.

De la misma forma, el saldo negativo cayó desde 7.387 millones de dólares en octubre del año pasado hasta 5.121 millones de dólares en octubre de este año.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La mejoría obedeció a que el superávit en la balanza comercial saltó un 93,5 %, hasta 6.170 millones de dólares en octubre, y a que el déficit en la balanza de servicios se redujo en un 1,0 %, hasta 4.372 millones de dólares en octubre.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El Banco Central informó igualmente que la inversión extranjera directa acumulada por Brasil en los diez primeros meses de 2025 sumó 80.100 millones de dólares, con un crecimiento del 9,9 % con respecto al mismo período del año pasado.

La inversión de los foráneos en proyectos productivos en Brasil acumulada hasta octubre equivale al 3,63 % del PIB y es suficiente para financiar el déficit en cuenta corriente del país.

Tan solo en octubre Brasil recibió 10.900 millones de dólares en inversión extranjera directa, frente a los 6.700 millones de dólares del mismo mes del año pasado.

Las cuentas externas de la mayor economía de América Latina continúan deteriorándose en momentos en los que el país se enfrenta a una desaceleración de su crecimiento económico.

Según las últimas proyecciones de los economistas, Brasil crecerá este año cerca del 2,2 %, tras haberse expandido un 3,4 % en 2024.