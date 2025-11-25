El Ejército de Pakistán ha matado a más de 40 presuntos insurgentes en la última semana

Islamabad aseguró que continúa llevando a cabo operaciones militares selectivas basadas en datos de inteligencia tras el fracaso de las conversaciones entre Pakistán y Afganistán celebradas recientemente en Catar y Turquía.

Las negociaciones se produjeron tras recientes enfrentamientos fronterizos entre Islamabad y Kabul. Las tensiones han vuelto a reactivarse este martes, después de que los talibanes acusasen a Pakistán de llevar a cabo bombardeos nocturnos en su territorio, algo sobre lo que Islamabad aún no se ha pronunciado.

El ala de medios del Ejército paquistaní (ISPR) informó este martes de una operación en el distrito de Bannu en Khyber Paktunkhwa, en la que, según Islamabad, fueron abatidos 22 presuntos insurgentes, a los que Pakistán denomina khwarij, 'aquellos que abandonaron el islam', y vincula con la India.

En los últimos días, el ISPR ha reportado otras operaciones en la zona, con uno, ocho y trece presuntos insurgentes muertos, según una recopilación de comunicados difundidos desde el viernes

Pakistán ha experimentado un aumento de ataques de la insurgencia desde que los talibanes afganos tomaron el poder en Kabul en 2021. Los talibanes afganos y paquistaníes son entidades diferentes pero comparten la misma ideología, los fundamentalistas de Pakistán luchan contra el Gobierno del país, al que intentan derrocar por constituir, a su juicio, un régimen antiislámico, y tras el que buscan imponer su propia versión basada en una interpretación estricta de la ley islámica o sharia.

Pakistán acusa a los talibanes afganos de refugiar en su territorio a miembros del Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP) o talibanes paquistaníes, a los que Islamabad acusa de llevar a cabo ataques en territorio paquistaní.