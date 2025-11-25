El Ejército israelí asegura haber matado a cinco milicianos armados en Rafah

"Las tropas de las Fuerzas de Defensa Israelíes (FDI) continúan operando en la zona este de Rafah. Hoy martes, durante los registros de las tropas en la zona, se identificaron y eliminaron hace poco a cinco terroristas armados", informa el comunicado castrense.

La nota del Ejército agrega que los militares estiman que "probablemente se trata de terroristas que emergieron de la infraestructura terrorista subterránea" en la zona.

Se calcula que decenas de milicianos están escondidos en Rafah, totalmente controlada por el Ejército israelí y donde se han producido incidentes con las tropas israelíes durante el alto el fuego.

Con sus muertes, y según los últimos datos de ayer del Ministerio de Sanidad, son al menos 349 los gazatíes muertos por fuego israelí pese al alto el fuego.

Además, en estos 44 días, Israel ha herido a más de 870 personas, en un enclave convertido en escombros por dos años de ofensiva bélica donde tan solo 18 de sus 36 hospitales funcionan parcialmente, junto a otra decena de hospitales de campaña.

El pasado sábado 22 de noviembre, Israel mató al menos a 22 gazatíes e hirió a más de 80 tras bombardear el enclave después de que, supuestamente, un combatiente de Hamás cruzara la línea amarilla y atacara a los soldados.

La línea amarilla es la demarcación imaginaria a la que se replegaron las tropas israelíes (aún dentro de Gaza) al entrar en vigor el alto el fuego. Entre esta línea y la divisoria de Gaza con Israel y con Egipto, Israel controla aún militarmente más del 50 % de la extensión del enclave.