El euro sube tras la publicación de cifras débiles de la economía estadounidense

El euro se cambiaba hacia las 16.00 horas GMT a 1,1574 dólares, frente a los 1,1525 dólares en las últimas horas de la negociación europea del mercado de divisas de la jornada anterior.

El Banco Central Europeo (BCE) fijó hoy el cambio de referencia del euro en 1,1551 dólares.

El euro apenas se movió antes de la publicación de las cifras de ventas minoristas, de los precios de producción y de la confianza del consumidor de EEUU.

Las ventas minoristas subieron en EEUU en septiembre un 0,2 % respecto al mes anterior, menos de lo previsto.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La confianza del consumidor bajó en EEUU en noviembre 6,8 puntos, hasta 88,7 puntos, mínimo desde abril de 2005, según el instituto de investigación de mercado Conference Board.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Alemania confirmó el estancamiento de su economía en el tercer trimestre tras haberse contraído en el segundo trimestre.

En los mercados han aumentado las expectativas de que la Reserva Federal (Fed) bajará el precio del dinero en diciembre.

El gobernador de la Fed Christopher Waller se mostró el lunes a favor de un recorte de un cuarto de punto de los tipos de interés en diciembre debido al debilitamiento del mercado laboral y a que espera que la inflación disminuya.

La presidenta del Banco de la Fed de San Francisco, Mary Daly, dijo al diario estadounidense Wall Street Journal (WSJ) que está a favor de una bajada de los tipos de interés en diciembre.

El presidente del Banco de la Fed de Nueva York, John Williams, dijo la semana pasada que está garantizada una reducción de los tipos de interés a corto plazo.

No obstante hay diferentes opiniones en la Fed por lo que el mercado no está seguro de qué ocurrirá.

La moneda única se cambió en una banda de fluctuación entre 1,1511 y 1,1583 dólares.