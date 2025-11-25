El presidente alemán inicia mañana una visita de Estado a España, que incluye Gernika

Esta visita, según informaron los dos gobiernos cuando se anunció, se enmarca dentro de las estrechas relaciones bilaterales que mantienen los dos países, socios en la Unión Europea y aliados de la OTAN, y se celebra apenas dos meses después de la visita del canciller federal, Friedrich Merz.

El presidente federal será además el primer jefe de Estado alemán en visitar la ciudad de Gernika (norte), que fue bombardeada en 1937 por la Legión Cóndor alemana y la Aviación Legionaria italiana, aliados entonces de Franco, en lo que se considera el primer ataque aéreo masivo e indiscriminado contra una población civil.

Steinmeier ya pidió públicamente perdón en Varsovia en 2023 por los crímenes perpetrados por el régimen nazi en la capital polaca contra los judíos.

La visita del presidente alemán comenzará en el Palacio Real, donde será recibido con honores militares por los reyes. Después, el alcalde de Madrid, José Luis Almeida, le entregará la llave de oro de la ciudad y, a continuación mantendrá un encuentro con el rey Felipe VI en el Palacio de la Zarzuela, residencia oficial, donde los reyes le ofrecerán un almuerzo.

Por la tarde, Steinmeier acudirá al Congreso de los Diputados y luego al Museo Reina Sofía, donde se exhibe el cuadro 'Guernica' de Picasso, obra inspirada en los ataques aéreos de la ciudad vasca.

La jornada concluirá con una cena en su honor, ofrecida por los reyes en el Palacio Real.

El jueves asistirá a un encuentro entre representantes de la economía española y alemana previo a la inauguración del XI Foro Hispano-Alemán.

También se reunirá con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con quien almorzará, y por la tarde acudirá a la planta de producción biotecnológica de la multinacional alemana Merck en la localidad madrileña de Tres Cantos.

El programa de este segundo día de visita incluye además la imposición de la Orden del Mérito de la República Federal de Alemania al exfutbolista alemán Toni Kroos y la visita al estadio Santiago Bernabéu, donde mantendrá un encuentro con representantes y jugadores del Real Madrid.

Por la noche, el presidente alemán y su esposa, Elke Büdenbender, ofrecerán una recepción en honor del rey Felipe VI y la reina Letizia.

En la última jornada de su visita, Steinmeier viajará a Vitoria para reunirse con el jefe del Gobierno vasco (lehendakari), Imanol Pradales, y después acudir a Gernika para realizar una ofrenda floral en recuerdo de las víctimas del bombardeo de la ciudad.

Visitará también en este municipio al Museo de la Paz y por la tarde se trasladará a Bilbao para visitar el Colegio Alemán y el Museo Guggenheim.