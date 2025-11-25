El presidente de Ecuador prepara viaje a Emiratos Árabes Unidos, afirma canciller

La ministra no precisó qué día viajará el mandatario a Emiratos Árabes Unidos, pero señaló que el objetivo será fortalecer los acuerdos en materia comercial, de seguridad, de inversión y "también en la parte financiera en cuanto a recursos que venimos trabajando con el fondo de desarrollo de Emiratos", dijo a periodistas.

Además, la canciller señaló que en Abu Dabi se realizará la apertura de Casa Ecuador, un proyecto que busca ser "un centro de promoción" para el país.

"No solamente de forma turística, es un lugar donde concurren personas influyentes y se da como un pequeño centro de negocios para que podamos atraer inversiones al Ecuador y negocios de diferente tipo. Vamos a promocionar en estas fechas allí y también estarán presentes diferentes autoridades para que esto tenga el más alto nivel de representación posible", añadió.

Noboa ya estuvo en Emiratos Árabes Unidos entre abril y mayo pasado, donde se reunió con el presidente, Mohamed bin Zayed Al Nahayan, e inauguró una embajada.

Este sería el segundo viaje que realiza Noboa después de su derrota en el referéndum del pasado 16 de noviembre, en el que el 'No' ganó en las cuatro preguntas con las que buscaba que se apruebe, entre otros temas, la instauración de una Asamblea Constituyente que elabore una nueva Constitución y la eliminación de la prohibición constitucional de instalar bases militares extranjeras.

El primero lo hizo entre el 18 y el 20 de noviembre a Estados Unidos, sin embargo, el Gobierno no informó nada sobre su agenda y este lunes el secretario de Integridad Pública, José Julio Neira, aseguró que se había categorizado como "confidencial".

"El Presidente tenía que realizar ese viaje para tener reuniones y su agenda obviamente fue categorizada confidencial", dijo Neira en el programa 'De Lunes a Lunes'.

Sobre ese viaje, Sommerfeld aseguró es que martes que fue un viaje que tuvo como objetivo "reforzar los acuerdos" que tiene Ecuador con Estados Unidos en materia comercial y de seguridad.