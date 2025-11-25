España condena los bombardeos israelíes en Líbano y los ataques contra la FINUL

Según un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores publicado este martes el Ejecutivo también muestra su "profunda preocupación" por la decisión unilateral de Israel de construir un muro dentro de territorio libanés, violando la línea de demarcación -la Línea Azul- definida por Naciones Unidas, y violando del mismo modo la soberanía e integridad de este país.

Por todo ello, urge a Israel a que cumpla con sus obligaciones en materia de derecho internacional y con el acuerdo de alto el fuego alcanzado en noviembre de 2024, insistiendo en que "la mejor garantía de seguridad y para la paz definitiva" en Oriente Medio es la implementación de la solución de los dos Estados (Israel y Palestina).​

La misión de paz de la ONU en el sur del Líbano (FINUL), en la que España participa con entre 600 y 700 militares, denunció el pasado domingo que el Ejército de Israel abrió fuego contra sus tropas, desde un tanque cerca de una posición israelí en territorio libanés, en una nueva violación de la resolución 1701 de Naciones Unidas.

Esa resolución del Consejo de Seguridad de la ONU es la que puso fin a la guerra de 2006 entre Israel y el Líbano, estipulando la retirada israelí de ese país, el despliegue de fuerzas libanesas y cascos azules en el sur del Líbano y el desarme del grupo chií libanés Hizbulá.

También es la resolución en la que se basa el alto el fuego entre Israel y Hizbulá, que entró en vigor en noviembre de 2024 tras un año de intercambio de ataques y meses de ofensiva israelí en territorio libanés.