España condena los nuevos ataques rusos a Ucrania y trabaja por una paz "justa y duradera"

Rusia lanzó durante la madrugada y la mañana contra Ucrania un total de 22 misiles y más de 460 drones, según informó el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, que explicó que cuatro de los drones entraron en los espacios aéreos de las vecinas Rumanía y Moldavia.

España, según dijo Albares en un mensaje en redes sociales, sigue al lado del pueblo y el gobierno de Ucrania, de su derecho a vivir en paz y seguridad.

"Trabajamos con el pueblo ucraniano por una paz justa y duradera, que respete su soberanía e integridad territorial", sostuvo el ministro.

El plan de paz para Ucrania impulsado por Estados Unidos será analizado este martes por la Coalición de Voluntarios, en la que también está España, en una reunión virtual.

La versión inicial del plan, bien vista por el Kremlim, recogía la cesión de territorio por parte de Ucrania, la reducción del tamaño de su ejército y su renuncia a entrar en la OTAN. Al mismo tiempo, ofrecía garantías de seguridad occidentales a Kiev para prevenir cualquier nuevo ataque ruso.

Sin embargo, en la nueva versión, con la que Rusia no está conforme, se recoge el compromiso de respeto pleno a la soberanía de Ucrania y no se cierra la puerta a su integración en la OTAN.

El ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, acusó este martes a los países europeos de intentar "socavar" los esfuerzos diplomáticos del presidente de EE.UU., Donald Trump, al rehacer su plan de paz para Ucrania.