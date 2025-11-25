Expertos mexicanos revelan práctica de deformación craneal inédita en norte de Tamaulipas

Estos resultados, indicó el INAH; derivan del proyecto 'Nuevas exploraciones en la zona arqueológica Balcón de Montezuma', del Formativo al Clásico en la Sierra Madre Oriental, que desarrolla el propio Instituto, a través del Centro INAH Tamaulipas, después de 30 años de las primeras indagaciones arqueológicas en la década de 1990.

Velasco González y el arqueólogo Carlos Vanueth Pérez Silva "buscan esclarecer el origen del asentamiento, mediante la identificación de sus etapas de ocupación más tempranas".

Además de nuevas excavaciones arqueológicas, los investigadores revisaron el catálogo de materiales para contrastar la información preexistente con los nuevos hallazgos, lo que incluye el estudio de restos óseos humanos.

Velasco González apuntó que "el tipo registrado para Balcón de Montezuma es tabular erecto, pero tiene un plano superior que no se había visto antes en restos óseos recuperados en la Huasteca".

Explicó que a diferencia de otros tipos que son comunes, "esta forma tabular superior o paralelelpípeda es nombrada así por algunos especialistas dado el aspecto de poliedro que provoca en el cráneo, donde el plano compresor está entre la lambda sobre el ángulo occipital hasta la sutura sagital en los parietales, eso provoca que la cabeza muestre una forma más cuadrada, a diferencia de la forma cónica".

También refirió que la deformación tabular superior, como la registrada en Balcón de Montezuma, se ha encontrado en el sitio El Zapotal, en Veracruz y, recientemente, también en el área maya.

El antropólogo indicó que "la modificación cefálica intencional fue una práctica corporal común en Mesoamérica, con diversidad de formas".

Relató que la clasificación parte del perfil observado en la osamenta y del aparato usado para deformar el cráneo artificialmente, durante los primeros años de vida.

"En el caso de las tabulares erectas y oblicuas se sujetaban tablas al cráneo y vendajes, así como cofias o cunas. La forma que tomaban los cráneos repercutiría en la apariencia de la persona, resaltando así el uso de tocados y adornos que la diferenciaban de otros individuos", finalizó.