FBI investiga a seis demócratas que instaron a militares a no cumplir "ordenes ilegales"

El FBI se une al Pentágono para investigar a los senadores Mark Kelly, Elissa Slotkin, Jason Crow, Chrissy Houlahan, Maggie Goodlander y Chris Deluzio, por haber emitido un vídeo donde piden a los militares del país "defender las leyes y la constitución del país".

La investigación fue advertida luego de que el FBI comenzara a programar entrevistas con los senadores de acuerdo con diferentes medios estadounidenses.

Por su parte, los seis demócratas del vídeo han catalogado las investigaciones y la intervención del FBI como "una táctica de intimidación" por parte de la Administración Trump.

Aunque el vídeo los demócratas no mencionaron situaciones específicas para referirse a "ordenes ilegales" sucede en un contexto en el que el mandatario republicano ha ordenado destruir botes supuestamente del narcotráfico en aguas internacionales del Caribe y del Pacífico oriental.

Además, los demócratas bajo investigación han criticado las medidas del Gobierno al movilizar integrantes de la Guardia Nacional ha diversas ciudades para custodiar a agentes de la Patrulla Fronteriza durante redadas contra migrantes.

La actitud de los demócratas fue calificada por Trump como sediciosos y en una publicación de Truth acotó que el cargo puede ser "punible con la MUERTE".

Distintos abogados y expertos señalan que, aunque la acusación de "sedición" es grave, también cuestionan la base legal que sustenta los señalamientos del mandatario.

Analistas políticos advierten que este conflicto entre el Poder Ejecutivo y los legisladores demócratas podría tensar aún más la relación entre el Congreso y la Administración Trump, que recientemente atravesó el cierre de Gobierno más largo de la historia del país entre desacuerdos entre ambos partidos para financiar programas de asistencia sanitaria.