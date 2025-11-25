FITUR 2026 impulsa Travel Technology, que crece un 50% con empresas de más de 20 países

Con más de 150 de empresas participantes a dos meses de la celebración de la Feria, la superficie del área de Travel Technology registrará un crecimiento excepcional del 50% en 2026. Así, reunirá compañías líderes de más de 20 países, entre ellos: Alemania, Andorra, Argentina, Austria, Brasil, China, Costa Rica, Emiratos Árabes Unidos, Estados Unidos, España, Francia, Irlanda, Israel, Italia, Países Bajos, Perú, Polonia, Portugal, Reino Unido, Suiza y Turquía.

Además, una de las grandes novedades de esta edición será el traslado de Travel Tech al nuevo Pabellón del Conocimiento, el Pabellón 12 del Recinto Ferial, un espacio concebido para conectar innovación, formación, tendencias tecnológicas y negocio. Con esta ubicación, FITUR refuerza el papel de Travel Tech como hub líder de innovación turística, en el que convergen soluciones de IA, automatización, análisis de datos, distribución, marketing digital, movilidad inteligente y experiencias inmersivas.

Travel Technology reunirá los servicios más vanguardistas al servicio de la industria turística de compañías líderes como Amadeus, Travelgate, Roommatik, Septeo, Juniper Travel Technology, BEONx, Tech Tourism Cluster o Roiback. Asimismo, la presencia de Business France con una selección de startups innovadoras, lo que subraya la relevancia estratégica de esta área para el posicionamiento internacional de las empresas tecnológicas a nivel global.

La importancia de Travel Technolgy para la industria turística radica en su capacidad para impulsar la competitividad de destinos y empresas, transformar la experiencia del viajero mediante soluciones digitales avanzadas, mejorar la eficiencia operativa y energética, y generar nuevos modelos de negocio basados en datos e inteligencia artificial. El crecimiento de Travel Technology en FITUR 2026 refleja esta evolución y consolida a la Feria como un escenario imprescindible para el diálogo internacional entre innovación y turismo, donde las empresas tecnológicas se conectan con operadores, destinos, inversores y toda la cadena de valor del sector.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy