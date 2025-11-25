Hamás y la Yihad Islámica Palestina devolverán esta tarde el cuerpo de un rehén en Gaza

"Como parte del acuerdo de intercambio de prisioneros #TormentaDeAlAqsa, las Brigadas al Quds (el brazo armado de la Yihad Islámica Palestina) y las Brigadas al Qasam entregarán el cuerpo de un prisionero israelí encontrado en el centro de la Franja de Gaza a las 4 p.m.", recoge el comunicado.

Esta mañana, la oficina del primer ministro, Benjamín Netanyahu, acusó a las milicias gazatíes de violar el acuerdo de alto el fuego en la Franja por la demora en la entrega del cuerpo, hallado ayer lunes.

"Israel exige el regreso inmediato de los tres rehenes que aún permanecen retenidos en la Franja de Gaza", advierte el comunicado.

En este territorio palestino quedan aún los cadáveres de tres de los 28 cautivos fallecidos que había en Gaza cuando entró en vigor la tregua el 10 de octubre de este año.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Son dos israelíes, el civil Dror Or y el soldado Ran Gvili; y un tailandés, Sudthisak Rinthalak.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Ayer, la Yihad Islámica Palestina anunció a la cadena catarí Al Jazeera que había recuperado otro cadáver en Nuseirat, en el centro de Gaza. De confirmarse su identidad, y según lo acordado, Israel devolverá después los cuerpos de 15 palestinos a modo de canje.

Si el fallecido es el nacional tailandés, Israel no entregará ningún cadáver de palestinos.