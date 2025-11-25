IATA: líneas que suspendieron vuelos a Venezuela son las que perderían derecho de tráfico

La orden de retomar los vuelos en un plazo máximo de 48 horas, de la que la propia IATA informó el lunes, "afecta principalmente a las compañías que ya habían anunciado la suspensión temporal", subrayó la asociación de aerolíneas consultada por EFE.
Entre las líneas que han suspendido sus vuelos, después de que la Administración Federal de Aviación estadounidense instara a "extremar la precaución" al sobrevolar el territorio venezolano y el sur del Caribe, figuran las españolas Iberia, Air Europa y Plus Ultra, así como las compañías TAP, Avianca, Latam, Turkish Airlines y GOL, todas ellas miembros de IATA.
"Subrayamos que las aerolíneas miembros mantienen el compromiso de restablecer operaciones tan pronto como las condiciones lo permitan", afirmó un responsable de prensa de la asociación.
En la víspera, IATA advirtió a las autoridades venezolanas de que la orden dada a las aerolíneas podría reducir aún más la conectividad hacia el país, que ya es baja en comparación con otros de la región.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
Enfatizó que las suspensiones de vuelos son "medidas temporales, adoptadas tras rigurosos análisis de riesgo para garantizar la seguridad de pasajeros, tripulaciones y aeronaves".