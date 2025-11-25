IATA: líneas que suspendieron vuelos a Venezuela son las que perderían derecho de tráfico

Ginebra, 25 nov (EFE).- La Asociación Internacional del Transporte Aéreo (IATA), que engloba a 300 líneas aéreas de todo el mundo, aclaró que las compañías que podrían perder sus derechos de tráfico en Venezuela, tras recibir una advertencia del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC), son las que han suspendido sus vuelos.