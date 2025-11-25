Identifican un proceso que permite al embrión "tomar el control" de su desarrollo

El estudio ha sido coliderado por Miguel A. Moreno-Mateos, desde el Centro Andaluz de Biología del Desarrollo (CABD, Universidad Pablo de Olavide-CSIC-Junta de Andalucía), en el sur de España, y Ariel Bazzini, del Stowers Institute for Medical Research (Estados Unidos), y se ha publicado en la revista The EMBO Journal.

El hallazgo, según un comunicado de la universidad Olavide, revela un mecanismo esencial para el inicio de la vida en vertebrados y muestra que la regulación química de proteínas dirige los primeros pasos tras la fecundación e introduce una herramienta innovadora basada en CRISPR (tecnología de edición del genoma que permite modificar el ADN de manera precisa y sencilla) hasta ahora casi inaccesibles.

Recuerdan sus responsables que durante las primeras horas después de la fecundación, el embrión no utiliza aún su propio ADN, y depende de moléculas maternas almacenadas en el óvulo. Este periodo, llamado transición materno-cigótica, termina cuando el embrión activa por primera vez su genoma, un paso crucial para que su desarrollo continúe.

Este estudio demuestra que este proceso no solo depende de factores genéticos, como se creía hasta ahora, sino también de modificaciones químicas en proteínas que actúan como interruptores moleculares.

La transición materno-cigótica es un proceso fundamental que ocurre en todos los animales, incluidos los seres humanos. Durante las primeras horas de desarrollo, el genoma del embrión permanece silenciado y el inicio de la vida depende completamente de los factores maternos, ARNs y proteínas depositadas en el óvulo, para comenzar sus primeras divisiones y activar por primera vez su propio genoma.

Este paso crucial, conocido como activación del genoma cigótico, marca el comienzo del control embrionario del desarrollo. Cualquier fallo en este proceso puede dar lugar a problemas de implantación o malformaciones en etapas tempranas.

Luis Huertas, primer autor del trabajo, destaca la importancia de comprender su regulación para entender bien los primeros estadios de la embriogénesis, que tienen gran relevancia en el campo de la fertilidad.