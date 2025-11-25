Irán ejecuta en público a un preso condenado por violar a dos mujeres

El ahorcamiento en público se llevó a cabo esta mañana en la ciudad norteña de Bastam “por cometer el atroz delito de violación y coacción contra dos mujeres”, afirmó el jefe del Poder Judicial de la provincia de Semnan, Mohammad Akbari, informó la agencia Mizan.

La fuente enfatizó que la ejecución se realizó después de cumplir todas las etapas legales y con pleno respeto a las normas religiosas y judiciales.

La identidad del ejecutado no ha sido hecha pública.

Amnistía Internacional informó a mediados de octubre de que más de 1.000 personas fueron ejecutadas en Irán en los primeros nueve meses de 2025, la cifra más alta documentada en quince años.

Alrededor de la mitad de las ejecuciones están vinculadas a delitos de drogas, un 43% a asesinatos, un 3% a delitos de seguridad, otro tanto a violaciones y un 1% a espionaje para Israel, pero sólo un 11% del total fueron anunciadas por fuentes oficiales.

El grupo de derechos humanos denunció que "las autoridades iraníes han ido incrementando el uso de la pena de muerte para atemorizar a la población, reprimir la disidencia y castigar a las comunidades marginalizadas", lo que ha hecho que este año "las ejecuciones han llegado a cifras nunca vistas en Irán desde 1989”.

La República Islámica es uno de los pocos países donde se realizan ejecuciones en público ocasionalmente con 88 casos entre 2011 y 2024, según una investigación del diario reformista Shargh publicada recientemente.

Irán fue uno de los principales países en la aplicación de la pena de muerte con 972 ejecuciones en 2024, 119 más que en 2023, según Amnistía Internacional.