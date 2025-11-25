Israel mata en Gaza a un palestino que el Ejército afirma cruzó la 'línea amarilla'

"Hoy martes, se identificó a un terrorista que cruzaba la línea amarilla y se acercaba a las tropas del Ejército en el norte de la Franja de Gaza, lo que representaba una amenaza inmediata para ellas", afirma el comunicado castrense.

La nota del Ejército agrega que "tras la identificación, las tropas dispararon y eliminaron al terrorista para eliminar la amenaza".

Con su muerte, y según los últimos datos de ayer del Ministerio de Sanidad, son al menos 350 los gazatíes muertos por fuego israelí pese al alto el fuego.

Además, en estos 44 días, Israel ha herido a más de 870 personas, en un enclave convertido en escombros por dos años de ofensiva bélica donde tan solo 18 de sus 36 hospitales funcionan parcialmente, junto a otra decena de hospitales de campaña.

El pasado sábado 22 de noviembre, Israel mató al menos a 22 gazatíes e hirió a más de 80 tras bombardear el enclave después de que, supuestamente, un miembro del grupo yihadista palestino Hamás cruzara la línea amarilla y atacara a los soldados.

La línea amarilla es la demarcación imaginaria a la que se replegaron las tropas israelíes (aún dentro de Gaza) al entrar en vigor el alto el fuego. Entre esta línea y la divisoria de Gaza con Israel y con Egipto, Israel controla aún militarmente más del 50 % de la extensión del enclave.