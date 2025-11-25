Jueza permite la primera cacería de osos negros en 10 años en Florida pese a una demanda

Aunque pidió más documentos y argumentos, la jueza Angela Dempsey rechazó un bloqueo temporal contra la temporada de cacería de osos que programó del 6 de diciembre al 28 de diciembre el Gobierno floridano, que la justifica al alegar que hay una sobrepoblación en el estado, con unos 4.000 ejemplares.

Con ello, la Comisión de Conservación de Vida Silvestre y Pesca de Florida (FWC, en inglés) podrá proseguir con su plan, que contempla 172 permisos para igual cifra de cazadores, cada uno con derecho a matar un oso, en lo que constituye la primera cacería legal de estos animales en el estado desde 2015.

La organización Safari Club International (SCI), que acompaña a la FWC, celebró que el fallo respalda sus argumentos: una biología "robusta", manejo "responsable" de la vida silvestre, y "los derechos de los cazadores que financian la conservación".

"SCI está orgulloso de haber intervenido en defensa de la Comisión y el plan del manejo del estado basado en ciencia. Los grupos anticazadores intentaron frenar la cacería y fallaron", señaló la agrupación en sus redes sociales.

Pero las asociaciones que luchan por los animales reiteraron su rechazo a las cifras proporcionadas por simpatizantes de la cacería.

La asociación Bear Defenders (Defensores de los Osos) citó que cada año mueren 300 osos negros de Florida en accidentes de tránsito, pero negó que esto implique un crecimiento poblacional de estos animales, sino que se relaciona con el "rápido incremento" de los habitantes humanos del estado.

"Los osos matados durante la cacería de osos negros de Florida incrementarán el número total de muertes de animales en lugar de abordar la causa raíz de la mortalidad en las carreteras", expuso en Facebook.

La caza regulada de ejemplares del oso negro estuvo vigente entre 1930 y 1994 en Florida, donde tuvo un breve y polémico regreso en 2015, cuando hubo una "masacre injustificada", según argumentan los demandantes.

En aquel año, los cazadores mataron a 304 osos en tan solo dos días, por lo que FWC terminó el programa antes de lo previsto, según Bear Warriors United.