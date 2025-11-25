La aerolínea brasileña Gol mantiene hasta el viernes la suspensión de vuelos a Venezuela

La prórroga de la suspensión fue anunciada este mismo martes, un día después de que el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil de Venezuela ordenara a las aerolíneas retomar sus operaciones en un plazo de 48 horas, bajo advertencia de suspensión de los derechos de tráfico aéreo.

Gol tiene una ruta regular entre Caracas y el aeropuerto de Guarulhos, en São Paulo, y suspendió sus operaciones el sábado pasado, tras el aviso emitido por EE.UU.

La autoridad aérea de Estados Unidos instó el pasado viernes a las aerolíneas a "extremar la precaución" ante lo que considera "una situación potencialmente peligrosa en la región".

El aviso en mención coincide con el despliegue militar ordenado por el presidente norteamericano, Donald Trump, en aguas del Caribe próximas a Venezuela para presionar al Gobierno de Nicolás Maduro.

Otras aerolíneas han tomado medidas similares, entre ellas las españolas Iberia, Air Europa y Plus Ultra, la portuguesa TAP, la colombiana Avianca, la chilena Latam y la turca Turkish Airlines, además de Gol.

La Asociación Internacional del Transporte Aéreo (IATA), que engloba unas trescientas aerolíneas mundiales, pidió en la víspera a las autoridades involucradas en la evaluación de seguridad del espacio aéreo venezolano que brinden mayor cooperación y claridad.