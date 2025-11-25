La Bolsa de Londres gana un 0,78 %, a la espera de conocer el nuevo presupuesto británico

La ministra británica de Economía, Rachel Reeves, presentará su propuesta de Presupuesto con el doble reto de reducir el déficit y la deuda y aliviar el coste de la vida, sin romper la promesa electoral laborista de no subir los impuestos.
En este contexto, el índice principal londinense, el FTSE-100, ascendió 74,62 puntos hasta 9.609,53, mientras que el secundario, el FTSE-250 -que agrupa a empresas más pequeñas, en general británicas-, ganó un 0,96 % hasta 21.617,41 puntos.
En el plano de ganancias, destacó la compañía de telecomunicaciones Airtel Africa, que avanzó un 6,50 %, junto a la multinacional de productos para el hogar Kingfisher, que subió un 5,99 %, y la firma de moda de lujo Burberry, que creció un 4,70 %.
Al otro lado de la balanza, cerraron en números rojos las aseguradoras Beazley, que cedió un 9,19 %, e Intertek Group, que cayó un 5,71 %, y la editorial Pearson, que perdió un 2,17 %.
