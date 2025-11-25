La bolsa española sube el 1,08 % y recupera el nivel de los 16.100 puntos

Su índice de referencia, el IBEX 35, ganó 173,1 puntos, ese 1,08 %, hasta 16.140,9 puntos. En el año se revaloriza el 37,71 %.
La subida del 0,8 % de Wall Street esta tarde tras conocerse datos económicos en Estados Unidos que aumentan la posibilidad de que la Fed rebaje los tipos de interés el próximo mes impulsaba a la bolsa española, que también se apoyaba en el avance de la mayoría de grandes valores. El barril de petróleo Brent perdía el 2,11 %, hasta 62,03 dólares.
De los grandes valores solo bajó Repsol, el 0,26 %, mientras que Banco Santander ganó el 2,36 %, Telefónica el 2 %, Inditex el 1,73 % y BBVA el 1,7 %, tercera, cuarta, quinta y sexta mayores subidas del selectivo, respectivamente, e Iberdrola subió el 0,19 %.