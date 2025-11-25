La crisis en Palestina borra más de veinte años de progreso y es la peor de la historia

Un informe publicado este martes por el organismo de Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo (UNCTAD) ofrece múltiples datos en los que se apoyan esas conclusiones, al tiempo que advierte de que incluso con un nivel de ayuda significativo, un retorno a la situación previa a los atentados de octubre de 2023 (de Hamás contra Israel) "podría tomar décadas".

"En 2024, el PIB de Gaza se contrajo un 83 % en comparación con 2023, tras un fuerte descenso el año anterior. Entre 2023 y 2024, el PIB se redujo de forma acumulada un 87 %, mientras que el PIB per cápita cayó a 161 dólares, uno de los más bajos del mundo, lo que representa solo el 4,6 % del PIB per cápita de Cisjordania", según han estimado los expertos de la UNCTAD.

En comparación, el PIB palestino retrocedió a niveles de 2010, mientras que el PIB per cápita cayó a donde estaba hace veintidós años.

En 1994 los PIB per capita de ambos territorios ocupados estaban casi a la par.

En el caso de Gaza, la destrucción general de las infraestructuras, la pérdida de capacidad productiva y el desplazamiento de la población "han causado daños duraderos al capital humano", retienen los autores.

Mientras, se ha producido una caída en picado de los ingresos por las retenciones por parte de Israel de las transferencias fiscales que corresponden a las autoridades palestinas y que resultan indispensables para mantener los servicios públicos básicos.

Ese dinero también se necesita para invertirlo en la recuperación de la población palestina en general, tras dos años de conflicto armado masivo en Gaza y niveles elevados de violencia en Cisjordania.

"En Gaza, toda la población se ha sumido en una pobreza multidimensional. Cisjordania está sufriendo la recesión económica más grave de su historia, impulsada por el aumento de la inseguridad, las restricciones de movimiento y acceso, y la pérdida de oportunidades productivas en todos los sectores de la economía", sostiene el informe.

Coincidiendo con otras estimaciones, la UNCTAD considera que el coste de la reconstrucción y recuperación únicamente de Gaza excederá los 70.000 millones de dólares.