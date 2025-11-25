La demanda contra la biblioteca de Trump en Miami se definirá en agosto de 2026

La decisión de la jueza Mavel Ruiz, del Undécimo Circuito Judicial de Florida, permite al historiador local Marvin Dunn seguir con su demanda pese a que está pendiente de resolverse un recurso en la Corte de Apelaciones del Tercer Distrito de Florida contra el freno a la construcción de la biblioteca.

Dunn acusa a la universidad pública Miami-Dade College de haber violado la ley estatal por falta de transparencia al ceder en septiembre pasado, durante una sesión del consejo, un terreno de 2,63 acres (más de 4.000 metros cuadrados) junto a la Torre de la Libertad (Freedom Tower) para el proyecto de Trump.

"Estoy muy complacido de anunciarles que, a partir de hoy, tenemos una fecha de juicio en mi caso contra el consejo del Miami-Dade College, será agosto del próximo año, nos vemos ahí", declaró el historiador en un mensaje en video en el terreno donde se levantaría la biblioteca.

El Gobierno de Florida ya aprobó el pasado 30 de septiembre regalar el terreno para la biblioteca del presidente, lo que desató una protesta de activistas, estudiantes y profesores, entre ellos Dunn, por considerarla "un insulto" al ser un lote público y estar junto a la Torre de la Libertad, a donde llegaron refugiados cubanos.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

No obstante, una orden judicial temporal, tras la demanda de Dunn, impidió en octubre la transferencia del terreno público a la biblioteca de Trump, un proyecto que defiende el fiscal general de Florida, James Uthmeier.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Una encuesta reveló en octubre que casi tres de cada cuatro votantes del condado de Miami-Dade, el 74 %, rechazan que Florida haya cedido el terreno para construir la biblioteca en mención, según la firma local Bendixen & Amandi International.

Esta sería la primera biblioteca presidencial en Florida, donde está el club Mar-a-Lago de Trump, quien cambió su residencia de Nueva York a este estado en 2019, durante su primer mandato (2017-2021), y busca que el proyecto sea un atractivo turístico, según reportaron medios estadounidenses en junio.