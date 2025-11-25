La estatal de electricidad prevé apagones simultáneos en el 56 % de Cuba este martes

El director general de Electricidad del Ministerio de Energía y Minas (Minem), Lázaro Guerra, explicó en la televisión estatal que el elevado déficit responde a la “baja disponibilidad en la generación distribuida por falta de combustible”.

Los habituales cortes se deben a la crisis energética en la isla caribeña, agravada desde mediados del año pasado y que ha generado además cinco apagones nacionales en el último año.

La UNE, perteneciente al Minem, detalló que estima para el momento “pico” de esta jornada -el de máxima demanda- una capacidad de generación de 1.520 megavatios (MW) frente a una demanda pico de 3.200 MW.

Esto supone un déficit (la diferencia entre oferta y demanda) de 1.730 MW y una afectación estimada (lo que se desconecta previamente para evitar apagones desordenados) de 1.800 MW.

Actualmente, seis de las 16 unidades de producción termoeléctrica operativas están fuera de servicio por averías o mantenimientos y varias centrales de generación distribuida (motores) se encuentran fuera de servicio por falta de combustible (diésel y fueloil) y alrededor de una docena no están operativas por déficit de lubricante.

Las centrales termoeléctricas cubanas, la columna vertebral de la generación energética nacional, están en su mayoría obsoletas, tras décadas de explotación y un déficit crónico de inversiones y mantenimiento.

Por su parte, muchos motores de generación eléctrica se encuentran fuera de servicio por la falta de divisas del país para importar combustible, lubricante o repuestos.

Expertos independientes señalan que la crisis energética responde a una infrafinanciación crónica de este sector, completamente en manos del Estado cubano desde el triunfo de la revolución en 1959.

El Gobierno cubano destaca por su parte el impacto de las sanciones estadounidenses en esta industria y le acusa de “asfixia energética”.