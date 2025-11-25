La junta birmana anuncia la visita del presidente de Bielorrusia "en un futuro cercano"

La Oficina del Comandante Jefe de las Fuerzas Armadas, Min Aung Hlaing, informó hoy en un comunicado que el líder bielorruso ha sido invitado a Birmania, sin detallar cuándo exactamente se producirá su visita.

El Gobierno castrense evita precisar las fechas de las escasas visitas de mandatarios desde que tuvo lugar el golpe de Estado, alegando motivos de seguridad.

Desde la sublevación que puso fin a una década de incipiente democracia, el régimen militar ha tratado de romper su aislamiento internacional al acercarse a países como China, Rusia y Bielorrusia.

Min Aung Hlaing, el general que comandó la asonada y presidente interino del país, ya se reunió en marzo y junio con Lukashenko, en dos inusuales viajes a la nación europea para ampliar su cooperación económica en aras de superar las sanciones impuestas por Occidente.

El líder golpista invitó entonces a observadores electorales de Bielorrusia para los comicios generales que la junta militar prevé comenzar a celebrar por fases el próximo 28 de diciembre.

Estas votaciones, que tendrán lugar con varios líderes del Gobierno depuesto exiliados o en prisión, incluida la nobel Aung San Suu Kyi, han sido catalogadas como una farsa por la comunidad internacional y la oposición.

El golpe militar de 2021 sumió a Birmania en una profunda crisis política, social y económica y ha abierto una espiral de violencia con nuevas milicias civiles que han exacerbado la guerra de guerrillas que el país vive desde hace décadas.