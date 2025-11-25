La UE y la UA coinciden en su apoyo a la soberanía de Ucrania frente a la invasión rusa

"Cuando permitimos que un Estado, sea cual sea, falte el respeto a la soberanía, a la integridad territorial, a las fronteras internacionalmente reconocidas de otro país, estamos permitiendo que los demás países hagan lo mismo", alertó Costa en una rueda de prensa posterior al cierre de la cumbre en la capital angoleña, Luanda.

"Tenemos que ayudar a mantener el orden internacional en Ucrania, en la República Democrática del Congo (RDC), en Gaza, en Sudán y en otros lugares", afirmó el político europeo.

"Debemos evitar el caos, debemos defender el orden internacional en Ucrania", zanjó Costa.

Por su lado, el presidente angoleño puntualizó que los países africanos están "eternamente agradecidos" por la ayuda brindada por la Unión Soviética a los pueblos del continente cuando luchaban por su independencia en la época colonial.

"En el marco de la Guerra Fría, (la URSS) ayudó a nuestros países a liberarse del colonialismo europeo con todo tipo de apoyo, suministro de equipos y armamentos, formación de nuestro personal, hasta que todos nosotros logramos nuestra independencia", relató Lourenço.

Sin embargo, el mandatario señaló que, ante la situación actual de Ucrania, que "está siendo atacada, invadida y parcialmente ocupada, África defiende la justicia".

"Defendemos, como ejemplo de lo que nos ocurrió a nosotros, el derecho a la independencia, el derecho a la soberanía y el derecho a la integridad territorial de Ucrania", aseguró el líder angoleño.

Costa y Lourenço han copresidido estos 24 y 25 de noviembre en Luanda la séptima cumbre de la Unión Europea (UE) y la UA, para reforzar la cooperación de los dos bloques en asuntos como la seguridad, el comercio o el cambio climático.

Según la Presidencia angoleña, 73 delegaciones se desplazaron al país, entre ellas 38 encabezadas por jefes de Estado y de Gobierno.