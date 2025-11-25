Las demandas de los agricultores tendrán que esperar en la negociación climática

La COP30 se cerró el pasado sábado en la ciudad brasileña de Belém con la aprobación de un documento final que no menciona los combustibles fósiles y mantiene el compromiso de los países ricos de destinar 300.000 millones de dólares anuales (unos 260.000 millones de euros) para ayudar al mundo en desarrollo en la lucha climática.

Además, los países acordaron la creación de una serie de indicadores para saber cómo se lleva a cabo la adaptación, con el fin de triplicar su financiación dentro del mencionado objetivo global, lo que equivale a dedicar unos 120.000 millones de dólares (casi 104.000 millones de euros) a los países más vulnerables.

Fuentes de la Organización Mundial de Agricultores señalaron a EFE que les "decepciona profundamente que las negociaciones sobre agricultores, una vez más, no hayan abordado los problemas prácticos que ralentizan el progreso sobre el terreno y que el papel vital de los productores no se reconozca en el texto final".

La organización recordó que el sector primario está en la primera línea del cambio climático y sigue comprometido "con el multilateralismo y la acción climática coordinada".

En ese sentido, insistió en que "las decisiones se deben compartir con quienes se espera que las implementen", en este caso los agricultores.

La clave para que ningún productor quede excluido reside en la capacidad de garantizar un "proceso inclusivo", afirmaron las fuentes, cuyas reflexiones compartieron otros miembros de la "Circunscripción de Agricultores" de la Convención Marco de la ONU sobre el Cambio Climático.

La adaptación sigue siendo esencial para un sector que se enfrenta a fenómenos meteorológicos extremos cada vez más adversos, y que requiere apoyo financiero para contar con los recursos necesarios, sobre todo entre los agricultores familiares, las mujeres y los jóvenes.

Pese al espacio otorgado en la cumbre a los sistemas alimentarios, los productores lamentaron que esa visibilidad no se tradujera en el "mismo nivel de ambición en los resultados de las negociaciones".

La experta del panel internacional de expertos en sistemas alimentarios sostenibles IPES-Food Elisabetta Recine, recalcó que se presentaron multitud de soluciones en la COP30, desde las 80 toneladas de comidas agroecológicas locales servidas a los delegados hasta propuestas concretas para combatir el hambre, pero "nada de esto llegó a las salas de negociación ni al acuerdo final".

"A pesar de todo el discurso, los negociadores no actuaron y las realidades vividas por los más afectados por el hambre, la pobreza y las crisis climáticas quedaron silenciadas", aseveró en un comunicado Recine, también presidenta del Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (Consea) de Brasil.

Durante la COP30 la protección de los bosques tropicales centró el interés con un fondo internacional promovido por Brasil y los gobiernos respaldaron la acción contra el metano como una forma de limitar el calentamiento.

Sin embargo, hubo pocas menciones a la responsabilidad de la agricultura y la ganadería en las emisiones de efecto invernadero dentro de los planes nacionales presentados para combatir la emergencia climática, según representantes de la sociedad civil.