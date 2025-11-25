Las universidades rusas enseñarán valores familiares a los estudiantes a partir de 2026

Las clases se impartirán en el marco de un programa titulado como la 'Escuela de futuros padres', cita el diario Védomosti a fuentes del Ministerio de Educación.

El curso busca "promover los valores familiares entre los jóvenes", precisa el diario.

Las clases estarán disponibles tanto para estudiantes solteros como para los que ya se han casado.

Según datos oficiales, actualmente en centros de enseñanza superior rusos cursan sus estudios 50.000 parejas casadas, 13.000 de ellas con hijos.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El pasado septiembre, las autoridades rusas informaron del aumento del número de familias numerosas en el país en los últimos dos años.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"En los últimos dos años, el número de familias numerosas en nuestro país ha aumentado un 17,4 % y actualmente asciende a 2,8 millones. Esta tendencia debe mantenerse, las familias numerosas deben convertirse en la norma en nuestro país", afirmó la viceprimera ministra Tatiana Gólikova.

Aseguró que fomentar la natalidad y el número de familias numerosas son prioridades absolutas para el Gobierno ruso.

El Parlamento ruso aprobó el año pasado una ley que prohíbe la propaganda de la ideología 'childfree', que busca reconocer el derecho de las mujeres a no tener hijos.

Rusia destinará en los próximos tres años 37.500 millones de rublos (más de 402 millones de dólares) a los programas para promover la natalidad en medio de la crisis demográfica más grave del último cuarto de siglo.

Las autoridades buscan revertir así la drástica caída de la natalidad, relacionada tanto con la incertidumbre causada por la guerra como por el "agujero demográfico" en el que se encuentra Rusia al alcanzar la edad fértil las mujeres nacidas en la década de los 90 del siglo XX, cuando también se registró una brusca caída de los nacimientos.