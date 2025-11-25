León XIV aboga por "formar otra mentalidad" entre los jóvenes contra la violencia machista

"Hay que empezar con la formación de los jóvenes, empezar a abrir el corazón y a decir que cada persona es un ser humano que merece respeto y dignidad", afirmó ante algunos medios que le esperaban a su salida del palacio en el que suele descansar los martes.

El pontífice estadounidense respondió de este modo a las preguntas sobre la lacra de la violencia machista con motivo de este Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.

"Es necesario acabar con esta violencia que muchas veces afecta también a los jóvenes y buscar la manera para educar y formar otra mentalidad. Hay que ser personas de paz que quieran a todos", terminó.