Macron: los europeos son los únicos que tienen que decidir sobre los activos rusos

"Los europeos son los únicos que tienen que decidir lo que se hará con los activos rusos", señaló Macron en una entrevista a la emisora francesa RTL y la televisión M6, en la que insistió en que ni los ucranianos ni los europeos tienen por qué aceptar todo lo que figuraba en el plan de paz del presidente estadounidense.

El presidente francés explicó que si bien Trump querría recuperar la mitad de los 100.000 millones de dólares de activos rusos que están congelados, ese dinero se encuentra en Europa, "por tanto corresponde decidir a los europeos".

De la misma forma, añadió que los ucranianos "son los únicos que pueden decidir" sobre concesiones territoriales o en cuestiones como la lengua y la Constitución.

El presidente francés afirmó que el plan de Trump "va en la buena dirección" pero a continuación hizo hincapié en que lo que hay detrás es la voluntad de Estados Unidos de "tratar de conseguir una paz tras las discusiones mantenidas con Rusia" y por eso "nos da una idea de lo que puede ser aceptable para los rusos".

Por eso mismo, puntualizó que el texto no tiene por qué ser aceptado por los ucranianos y por los europeos.

"Es normal -argumentó- que ese texto que se ha puesto encima de la mesa sea enmendado por los ucranianos en lo que está en sus manos. Y que nosotros trabajemos en lo que nos concierne, esos famosos activos congelados o las garantías de seguridad".

Macron dijo que al final de ese proceso habrá que plantear a Moscú "la única cuestión para la que no tenemos respuesta: ¿Está Rusia dispuesta a hacer una paz duradera?".

Una cuestión que le plantea dudas por los antecedentes de los acuerdos de Minsk, en los que se habían dado "garantías de seguridad que eran demasiado débiles para los ucranianos" y que desembocaron en la invasión de Ucrania de febrero de 2022.

"Por eso tenemos que obtener garantías de seguridad robustas para Ucrania y para nosotros", concluyó el presidente francés, que esta tarde participa en una reunión por vídeoconferencia de la Coalición de Voluntarios, los países aliados de Kiev dispuestos a implicarse en esas garantías de seguridad.