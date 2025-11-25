Meloni espera que Rusia "aproveche la oportunidad" para la paz en Ucrania y pide garantías

En su intervención, según un comunicado del Gobierno italiano, Meloni expresó su aprecio por el proceso de negociación iniciado en Ginebra y el plan de paz propuesto por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, del que es una de sus principales aliadas europeas.

Meloni subrayó también la importancia de la unidad de los socios para emprender "un camino orientado hacia una paz justa y duradera en Ucrania" después de más de tres años de la invasión rusa.

En este contexto, también reiteró la necesidad de "garantías sólidas de seguridad" compartidas entre Europa y Estados Unidos.

Finalmente, Meloni expresó su deseo de que "Rusia pueda aprovechar esta nueva oportunidad para contribuir de manera constructiva a la paz".

