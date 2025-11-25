México confirma operación “temporal” de aeronaves y tripulación extranjera con Volaris

“Existe la figura de arrendamiento húmedo mediante el cual se permite la operación temporal y excepcional de aeronaves con matrícula extranjera, incluida su tripulación”, señaló la dependencia, en una tarjeta informativa difundida en su cuenta de X.

Este posicionamiento se da luego de que la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México (ASPA) criticó la decisión del Gobierno mexicano de permitir que pilotos extranjeros operen vuelos de Volaris, una aerolínea mexicana de bajo costo, en territorio nacional, lo que denunciaron como inconstitucional.

Como respuesta, la AFAC apuntó que el procedimiento está sustentado en los artículos 83 Bis del Convenio sobre Aviación Civil Internacional, así como en el artículo 45, último párrafo, de la Ley de Aviación Civil, y la Circulación Obligatoria CO AV-08.3/20.

“Es importante destacar que no se vulnera el artículo 32 constitucional que exige que las aeronaves con matrícula mexicana sean operadas por tripulaciones mexicanas”, precisó el documento.

Y es que ASPA advirtió este lunes que la medida de la AFAC iba en contra de la Ley de Aviación Civil, y que ignora la normativa vigente y contraviene el principio constitucional que establece que las aeronaves mexicanas deben ser tripuladas exclusivamente por pilotos nacidos en el país.

La AFAC también aclaró que esta medida “no constituye cabotaje ya que las operaciones serán realizadas por una aerolínea mexicana con aeronaves autorizadas, sin intervención de explotadores extranjeros”.

Además recalcó que la decisión fue tomada para “garantizar la conectividad, la prestación del servicio y la protección de los usuarios”.

“De no autorizarse el arrendamiento temporal por 43 días solicitado por Volaris, se afectarían 20 rutas nacionales y a cerca de 200.000 pasajeros en la temporada decembrina, lo que generaría un impacto negativo en la derrama económica por turismo y en la generación de empleos durante esta época ”, advirtió la AFAC.

Por último, agregó, que la aerolínea “acordó con su sindicato la no afectación de la plantilla laboral ni la disminución de sus horas de vuelo”.

El conflicto ocurre en medio de la amenaza de Estados Unidos de imponer sanciones a México por la distribución de vuelos en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de Ciudad de México (AICM) y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), que se encuentra en las inmediaciones de la capital.

En octubre pasado, el Departamento de Transporte (DOT) estadounidense emitió la orden de revocar trece rutas de aerolíneas mexicanas hacia territorio estadounidense, al acusar a México de violar los términos del acuerdo bilateral de transporte aéreo.

Las aerolíneas afectadas incluyen a Volaris, Aeroméxico y Viva Aerobús.