Miles de mexicanas urgen frenar la violencia feminicida en el país: "No llegamos todas"

Entre sus principales demandas, destacaron el cese de la criminalización de la protesta y de los asesinatos de madres buscadoras, defensoras y activistas, así como el acceso efectivo al aborto legal y seguro.

“¡No llegamos todas!”, se escuchaba entre las consignas de la manifestación en Ciudad de México, la segunda con Claudia Sheinbaum como presidenta del país, quien ha mantenido la frase ‘Llegamos todas’, cómo plataforma de gobierno tras su arribo al poder hace poco más de un año.

Araceli Osorio, madre de Lesvy Berlín Rivera, marchó un año más por su hija, asesinada en la Uiversidad Nacional Autónoma de México en 2017, un feminicidio que las autoridades inicialmente clasificaron como suicidio.

“Hoy marchamos sobre todo por las que no están, para evidenciar que nos hacen falta (...) y a exigir que porque vivas se las llevaron vivas las queremos; que no son suicidios, son feminicidios, y que vivas estamos y vivas nos queremos”, expresó a EFE antes de empezar la marcha.

Junto a ella, al frente de la protesta, estaban otras madres de jóvenes víctimas de feminicidio, buscadoras de personas desaparecidas y sobrevivientes de intento de feminicidio.

Tras sobrevivir a dos intentos de feminicidio en 2020, Yeritza Bautista, llegó a este 25N junto con la recién constituida Red Nacional de Sobrevivientes de Feminicidio (Renase), que busca impulsar cambios legislativos, como endurecer las penas por el delito de feminicidio, que alcanza los 11 años de cárcel, cuando la condena por violencia familiar es de 9 años.

“Yo marcho por mi historia, por la historia de mis compañeras y para acompañarnos entre todas”, dijo a EFE Yeritza.

Alrededor de diez mujeres son asesinadas al día en México y un 25 % de estos crímenes se investigan como feminicidio, es decir, por razones de género. Pero de la tentativa de feminicidio no existen cifras oficiales.

Bautista señaló que muchos de estos ataques se clasifican como lesiones, violencia intrafamiliar, intento de homicidio, entre otros, lo que dificulta dimensionar esta problemática y atenderla.

Por el delito de lesiones dolosas, se han reportado 67.785 casos entre enero y octubre de 2025, según el último informe de violencia de género del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Mientras que por violencia intrafamiliar hay 226.711 denuncias en los primeros 10 meses del año, y 449.208 llamadas de emergencia.

Yeritza pidió al Gobierno de la presidenta Sheinbaum "no reducir la lucha de las mujeres a discursos políticos", al tiempo que subrayó que la demanda no se reduce a la presidenta.

“Es un sistema, una sociedad, que está diseñado de muchas formas para obstaculizar la justicia y no garantizar la no repetición”, apuntó.

La también integrante del comité organizador de la marcha lamentó además que cada año sean menos las asistentes, según estimaciones unas 2.000 mujeres se manifestaron, lo que atribuyó en parte al “feminismo institucional”.

“Somos muy pocas personas, a comparación de cada año, es muy triste, es muy lamentable que los discursos de contrapeso estén ganando espacios, que se estén politizando estás luchas, que nos estemos dividiendo”, expuso.

La marcha convocada por la coordinación 8M-CDMX arrancó poco después de las 15:30 (21:30 GMT) desde la Glorieta de las Mujeres que Luchan, en la céntrica avenida Reforma, hasta el Zócalo de la capital.

Pero momentos antes, varias mujeres marcharon por su cuenta, partiendo desde el mismo punto.

Entre ellas, Martha García, de 65 años, quien viajó desde Los Angeles (EE.UU.) para alzar la voz por las mujeres migrantes que viven en ese país.

Aunque García dijo ser simpatizante del gobierno actual, pidió a Sheinbaum atender las violencias de género en Estados Unidos, a través de cónsules con visión de género.

“Tenía que visibilizar esa lucha porque no solamente se lucha aquí, se lucha fuera de la patria, y México está en cualquier lugar donde late el corazón de una mexicana”, expresó.