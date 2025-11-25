Moldavia convoca al embajador ruso por la violación de su espacio aéreo con seis drones

"En relación con estos acontecimientos, el embajador de la Federación Rusa está citado mañana a las 14.00 horas (GMT+2) a la sede del Ministerio de Asuntos Exteriores para que dé explicaciones", se afirma en el comunicado publicado en Telegram por la diplomacia moldava.

Según el Ministerio de Defensa de Moldavia, seis drones violaron esta mañana el espacio aéreo del país en distintos puntos de la frontera y uno de los aparatos fue hallado junto a el distrito de Florești, en el norte de la república enclavada entre Ucrania y Rumanía.

Precisamente, las fuerzas de seguridad informaron sobre la evacuación de una de las localidades de Floresti tras la caída de un dron en el tejado de una casa.

Defensa llamó a la ciudadanía a informar de inmediato sobre cualquier objeto volador sospechoso o restos de drones que se encuentren en tierra.

Además, recomendó a los ciudadanos no tocar dichos objetos y, en su lugar, informar a las autoridades.

Tras un incidente similar ocurrido la semana pasada, Moldavia presentó una protesta ante el embajador ruso.

Ózerov declaró posteriormente que la parte moldava no había aportado ninguna prueba de la invasión del espacio aéreo, de que los drones fueran fabricados en Rusia ni de que hubieran sido lanzados intencionalmente por Moscú.