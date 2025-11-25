Pakistán prueba con éxito un misil balístico lanzado desde un buque, según el ejército

El ISPR señaló que el sistema puede atacar objetivos en el mar y en tierra "con alta precisión" y está equipado con guía de última generación y capacidades avanzadas de maniobra.

La institución afirmó que la prueba demuestra la "destreza tecnológica" del país y el compromiso de la Marina con la defensa nacional.

El presidente, Asif Ali Zardari, el primer ministro, Shehbaz Sharif, y la cúpula militar felicitaron a las unidades y científicos involucrados.

El 30 de septiembre, el Ejército también llevó a cabo el lanzamiento de entrenamiento de un misil de crucero Fatah-4 recién incorporado y producido localmente, con un alcance de 750 kilómetros, informó previamente la ISPR.

"Equipado con aviónica avanzada y sistemas de navegación de última generación, este sistema de armas es capaz de evadir el sistema de defensa antimisiles del enemigo gracias a sus características de vuelo a baja altitud siguiendo el contorno del terreno, y de atacar objetivos con alta precisión", señaló.

El desarrollo se produce en un momento en que la India y Pakistán estuvieron involucrados en un conflicto limitado de cuatro días, durante el cual ambos rivales intercambiaron misiles, drones y artillería en mayo. El conflicto terminó con un alto el fuego mediado por el presidente estadounidense, Donald Trump.

Nueva Delhi sostiene que sus operaciones contra supuestos escondites militantes en territorio paquistaní "no han terminado", en referencia a su denominada Operación Sindoor.

La rivalidad histórica entre ambos países ha derivado en tres guerras y numerosas escaramuzas desde 1947.

La zona de Sir Creek, un estuario pantanoso de 96 kilómetros en el Rann de Kutch, sigue siendo uno de los puntos de fricción y recientemente el ministro de Defensa indio, Rajnath Singh, advirtió que cualquier incursión paquistaní allí recibiría una respuesta "fuerte".