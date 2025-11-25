Pedro Sánchez asegura que se afronta "un momento decisivo" para la paz en Ucrania

A raíz del plan de paz presentado por el presidente estadounidense, Donald Trump, los países que integran la Coalición de Voluntarios, creada en marzo pasado para apoyar a Ucrania, mantuvieron una reunión por videoconferecia este martes para analizar la situación.

Al término del encuentro telemático, el jefe del Ejecutivo español informó en redes sociales de su presencia en la cita virtual que, dijo, pretende reforzar el apoyo común a Ucrania.

"Estamos en un momento decisivo para lograr una paz justa y duradera", recalcó Sánchez.

A su juicio, la unidad y el compromiso son más importantes que nunca y, por ello, defendió la necesidad de seguir trabajando juntos durante la reunión virtual de la Coalición de lo Voluntarios, una agrupación que presiden el primer ministro británico, Keir Starmer, y el presidente francés, Emmanuel Macron.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En la reunión, Starmer dijo que las conversaciones para un posible alto el fuego en Ucrania avanzan "en una dirección positiva", mientras que Macron señaló que "por fin" hay sobre la mesa una oportunidad de avanzar hacia una paz duradera, aunque hacen falta garantías muy sólidas de seguridad para Kiev.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Sánchez participó en el encuentro de la Coalición de Voluntarios después de mantener este lunes una conversación telefónica con el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, en la que le trasladó su apoyo ante el plan de paz para su país presentado por Trump.

El jefe del Ejecutivo español habló con Zelenski desde Luanda, donde participó en la cumbre Unión Europea-Unión Africana y en una reunión previa de líderes europeos para analizar el plan de paz para Ucrania del presidente estadounidense.

Fuentes del Gobierno español informaron de que, en la conversación, Sánchez y el presidente ucraniano hablaron de las negociaciones para la paz que ha habido en Ginebra (Suiza) ante el plan de Trump y le expresó su pleno apoyo.

Sánchez ya defendió el domingo una revisión "en profundidad" de la propuesta de paz para Ucrania del presidente de Estados Unidos.

En rueda de prensa al término de la cumbre del G20 de Johannesburgo (Sudáfrica), dijo que Europa da la bienvenida a todos los esfuerzos que está haciendo Estados Unidos por lograr la paz, si bien precisó que, cuando se está hablando del futuro de Ucrania, este país debe estar en esas conversaciones.