Perú pedirá a la OEA modificar los criterios de asilo para evitar "cuestiones ideológicas"

El ministro de Relaciones Exteriores de Perú, Hugo De Zela, detalló este martes -en la emisora RPP- que la propuesta que presentarán establece que se haga obligatorio para el país que concede el asilo solicitar la "información adecuada" sobre el beneficiado antes de tomar una decisión.

El objetivo central, señaló De Zela, es asegurar que las decisiones de asilo no estén basadas en "cuestiones ideológicas".

El canciller sostuvo que, en el manejo del caso de la ex primera ministra Betssy Chávez, procesada por su presunta participación en el intento de golpe de Estado de Castillo, "la posición del Gobierno es atenerse a las reglas del derecho internacional sin duda alguna".

De Zela también reiteró que las autoridades peruanas no van a ingresar a la Embajada de México para detener a Chávez, en referencia a las palabras del presidente interino, José Jerí, quien este domingo abrió la posibilidad de repetir lo sucedido en Ecuador con el asalto a la embajada mexicana para detener al exvicepresidente correísta Jorgle Glas, después de que también hubiera recibido asilo por parte del país norteamericano.

"Si se tiene que ingresar a la embajada mexicana, se hará", remarcó el jefe de Estado peruano en una entrevista publicada este domingo por el diario El Comercio, lo que el lunes fue desdicho por su primer ministro, Ernesto Álvarez.

Chávez se encuentra asilada desde hace tres semanas en la Embajada mexicana, lo que llevó al Gobierno de Perú a romper relaciones diplomáticas con México.

Desde entonces, la ex primera ministra peruana permanece en la sede diplomática a la espera de que Perú le conceda un salvoconducto que le permita viajar a México.

La Justicia de Perú ordenó el pasado viernes la captura internacional y prisión preventiva por cinco meses de Chávez, porque consideró que es "palpable" el peligro de fuga, por su inasistencia al control del registro biométrico y a las audiencias judiciales.

En la víspera, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó que cualquier intento del Gobierno de Perú por ingresar a su embajada para detener a Chávez constituiría una "violación grave" del derecho internacional y de la soberanía mexicana.