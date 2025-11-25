Mundo
25 de noviembre de 2025 - 15:20

Policía y futbolistas "sacan la roja" a la violencia machista en España

Madrid, 25 nov (EFE).- La Policía Nacional y la Real Federación Española de Fútbol se unieron este martes en un vídeo difundido en redes sociales para concienciar sobre la violencia machista, ante la cual, subrayaron, no existen tarjetas amarillas: "Directamente sacamos la roja", advirtieron.

Por EFE

En la pieza puede verse a las jugadoras Cristina Martín-Prieto y Adriana Nanclares junto a dos agentes de la Policía Nacional que envían un mensaje sobre la violencia machista con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se conmemora el 25 de noviembre.

"En el fútbol una agresión es tarjeta pero tu vida no es un juego", aseguran las deportistas y las policías en el vídeo, grabado a pie de campo.

En un momento, Martín-Prieto pide a la ciudadanía no esperar "al final del partido" en referencia a la importancia de pedir ayuda y acudir a las autoridades cuanto antes: "Ante la primera señal de violencia, denuncia", reclaman las protagonistas de la campaña.