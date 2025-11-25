Presidenta del Senado ruso: "Creo en la sinceridad de las intenciones de Trump" en Ucrania

"Yo personalmente creo en que es posible un acuerdo sobre Ucrania y creo en la sinceridad de las intenciones del presidente Trump. Creo que él quiere poner fin a este conflicto", señaló en una entrevista con el diario Moskovski Komsomolets.

En cambio, denuncia que sus aliados europeos no están interesados "de ninguna manera" en la paz en Ucrania, por lo que intentan "atarle de pies y manos".

Tan pronto como surge alguna esperanza de arreglo, los europeos "torpedean los esfuerzos de paz al convertir cualquier plan de paz en un plan de continuación de la guerra", dijo Matviyenko, que lleva desde 2011 al frente de la cámara alta del Parlamento ruso.

"La Unión Europea (UE) se ha convertido hoy en día en el principal instrumento del partido de la guerra a nivel global. Esto es un hecho", subrayó y tachó a la Unión de "alianza militar".

A su vez, negó que Rusia se plantee atacar a otro país europeo, acusaciones que vinculó con los deseos de perpetuarse en el poder, ocultar problemas internos y aumentar el presupuesto militar.

"Rusia no tiene tales planes. ¿Para qué? Tenemos el mayor territorio del mundo. ¿Para qué necesitamos otros territorios? Queremos vivir con tranquilidad, desarrollarnos y cooperar en un plano de igualdad", apuntó.

El Kremlin manifestó este martes su apoyo al plan de paz para Ucrania de Estados Unidos, pero no confirmó el comienzo de las negociaciones entre delegaciones de ambos países.

"En este momento, lo único sustancial es el proyecto estadounidense, el proyecto de (el presidente de EE.UU., Donald) Trump. Consideramos que puede ser una muy buena base para las negociaciones. Sobre ello ya habló nuestro presidente", dijo Dmitri Peskov, portavoz presidencial, a la prensa local.

El asesor internacional del Kremlin, Yuri Ushakov, rechazó este lunes las modificaciones introducidas por los países europeos al plan estadounidense de 28 puntos, la mayoría de los cuales consideró "totalmente aceptables".

"En lo que se refiere a los planes que circulan por ahí, esta mañana tuvimos conocimiento del plan europeo, que, a primera vista, es absolutamente no constructivo, no nos conviene", aseveró.

El plan que Washington presentó a Moscú rechazaba categóricamente el ingreso de Ucrania en la OTAN, mientras la nueva versión deja espacio a una decisión consensuada de los países miembros de la Alianza Atlántica.

Además, obligaba a Ucrania a abandonar todo el Donbás, cuando sus tropas aún controlan en torno al 20 % del territorio de la región de Donetsk.