Ron DeSantis propone medidas para reforzar la protección de los perros en Florida

DeSantis propuso en una rueda de prensa que el próximo periodo legislativo aborde normas para “terminar estas prácticas inhumanas” y establezca un esquema en el que los criadores de perros deban recibir una licencia del Departamento de Agricultura estatal.

Su idea es que haya “prácticas éticas de cría” y mecanismos eficaces para responsabilizar a aquellos que operan en condiciones abusivas, como jaulas pequeñas, restricción de agua o reproducción excesiva.

Asimismo, el gobernador adelantó que se creará “una línea directa para que las personas puedan llamar y denunciar el maltrato animal por parte de criadores” y que las tiendas de mascotas estarán obligadas a reservar espacio para refugios locales antes de dedicarlo a la venta de cachorros provenientes de criaderos masivos.

El mandatario estatal, del Partido Republicano, subrayó su compromiso con la transparencia y la protección del consumidor.

“Cuando las familias adopten o compren un perro, garantizaremos que los veterinarios proporcionen un certificado de salud preciso”, dijo, y defendió la rendición de cuentas sobre las condiciones en que los animales son comercializados.

Ante la saturación que sufren los refugios en todo el estado, DeSantis consideró que “poder mostrar estos animales en tiendas de mascotas ayudará a salvarlos de ser sacrificados”.

Otro punto de su paquete legislativo incluye un endurecimiento de las penas para quienes abusen de animales en presencia de menores de edad, debido al impacto psicológico que ese tipo de violencia puede tener en los niños.

“Puede muy bien marcar al menor y potencialmente causar daño en el futuro”, afirmó.

DeSantis eligió como escenario de su discurso el 'Big Dog Ranch Rescue', el refugio sin jaulas más grande de Estados Unidos, para resaltar su compromiso con esta iniciativa impulsada junto al comisionado de Agricultura, Wilton Simpson.

Anteriormente, el gobernador firmó otras dos leyes para reforzar la protección animal: la ‘Trooper’s Law’, que convierte en delito penal abandonar a un perro durante desastres naturales, y la ‘Dexter’s Law’, que endurece las sanciones para casos de crueldad agravada.